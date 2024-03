Mirellan ensitreffit saavat hämmentävän käänteen uudessa rakkausrealityssä – täräyttää kaunistelemattoman mielipiteensä deittikumppanilleen

Kolmiodraama -rakkausrealityssä viisi nykymaailman deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua osallistuu kokeiluun, jossa heille valitaan kaksi sopivaa kumppania. He tutustuvat kumppaniehdokkaisiinsa pelkkien tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Ohjelmassa pääsinkkuina nähdään Mirella , Sami , Pinja , Sanna ja Waltteri .

Ohjelman ensimmäisessä jaksossa kulttuurituottajana työskentelevä Mirella, 28, viestittelee Joonatanin ja Akin kanssa. Äiti Marja on tyttärensä tukena, kun tämä aloittaa viestittelyn kumppaniehdokkailleen lähettämällä molemmille samanlaiset viestit.

Mirellan huoli oli turhaan, sillä pian molemmat kumppaniehdokkaat vastaavat viesteihin. Mirella tutustuu sinkkumiehiin kahden päivän ajan tekstiviesteillä ja sen jälkeen hänen on tehtävä päätöksensä.

– Minulle tulee sellainen olo, että Aki on tosi sellainen äijä ja ei ehkä niin taitava sanallisesti. Joonatan on sellainen enemmän tarinankertoja. He ovat kaksi hyvin erilaista tyyppiä, Mirella pohtii jaksossa.