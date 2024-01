Kanye West hankki yli puolen miljoonan arvoiset titaaniproteesit hampaisiinsa – kuin James Bondin Rautahammas-pahis

Rap-artisti Kanye ”Ye” West, 46, käänsi katseita 17. tammikuuta Instagramin tarinat-osiossa, kun hän esitteli uusia, titaanisia hammasproteesejaan. Daily Mail arvioi niiden arvon olevan huimat 850 000 dollaria, eli noin 780 000 euroa.

Tarinoissaan West vertasi uutta ulkonäköään James Bondin pahikseen, Jawsiin, jolla oli vastaavanlainen metallisuu. Robert Kiel esitti Jawsia elokuvissa 007 rakastettuni (The Spy Who Loved Me) vuonna 1977 ja Kuuraketti (Moonraker) vuonna 1979.

On huhuttu, että Westin omat hampaat olisi poistettu kokonaan ja korvattu titaaniproteeseilla, mutta lääkäri Thomas Connelly on kiistänyt hampaidenpoiston. Connellya pidetään timanttihammaslääketieteen isänä, ja hän on toteuttanut Westin proteesit yhdessä kosmeettisen hammaslääkärin Naoki Hayashin kanssa.

Connelly kertoi Complexille, ettei Westin hampaita ole poistettu, vaan hänellä on edelleen täysi purukalusto suussaan. Connelly on jakanut Instagramissa kuvan titaaniproteeseista, johon hän on merkannut Westin ja vastannut kuvan hämmentyneille kommentoijille, ettei Westin omia hampaita ole poistettu.

Page Six ei tavoittanut Westin edustajaa kommenttia varten, mutta hän on hehkuttanut Westin uutta ulkonäköä Daily Mailille.

– Yen kanssa oli ilo työskennellä prosessin kaikissa vaiheissa. Hänen näkemyksensä ainutlaatuisen taiteen suunnittelusta ylittää hammaslääketieteellisen kehityksen. Hänen visionsa ja hammaslääketieteen yhdistäminen on luonut uuden ilmeen, joka on eeppinen, Connelly hehkutti Daily Mailille.

West ei suinkaan ole perheessään ainoa, joka pitää metallisista hampaista. Kesäkuussa 2023 hänen 8-vuotias poikansa Saint esitteli sosiaalisessa mediassa metallisilla Louis Vuitton -logoilla koristeltuja hampaitaan. Myös Westin ex-vaimo Kim Kardashian on aiemmin esitellyt opaali- ja timanttigrilliä, eli jalometallipäällistä, alahampaissaan.

Westillä ja Kardashianilla on myös kolme muuta lasta: North, 10, Chicago, 5, ja Psalm, 4.