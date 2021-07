Tunnettua rikostoimittajaa ammuttu kadulla Amsterdamissa

Uhri on 64-vuotias mies. Silminnäkijöiden mukaan hän oli poistunut rakennuksesta lähellä Leidseplein-aukiota ja kävelemässä autoonsa, kun häntä ammuttiin lähietäisyydeltä päähän. Poliisi on vahvistanut miestä ammutun lähietäisyydeltä.

Poliisin edustajan Frank Paauwin mukaan mahdollinen ampuja on saatu otettua kiinni. Poliisi on lehden mukaan ottanut kiinni kaksi epäiltyä pysäytettyään mahdollisen pakoauton moottoritiellä, minkä lisäksi kolmas epäilty on pidätetty Amsterdamissa.

Pormestari: Pelkurimainen hyökkäys

NOS kertoo, että sosiaalisessa mediassa on jaettu useita videoita tiistai-illalla tapahtuneesta hyökkäyksestä. Poliisi on erikseen pyytänyt, ettei hyökkäyksestä julkaistaisi kuvastoa sosiaalisessa mediassa. Youtuben edustaja on kertonut Twitterissä, että alustalta on poistettu satoja hyökkäykseen liittyviä videoita.