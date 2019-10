Kansalaiset tahtovat kiellon avohakkuille ja terapiatakuun – "Vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa"

Järjestöt: Terapiatakuun hinta olisi 35 miljoonaa



Kansalaisaloitteen takana on kymmenien mielenterveysjärjestöjen verkosto Mielenterveyspooli.

Terapiatakuun vuosikustannus on toteuttamistavasta riippuen noin 35 miljoonaa euroa, järjestöt laskevat

Kansalaisaloitteita on tehty tähän mennessä noin 1 050, selviää oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-sivustolta. Niistä kolmisenkymmentä on edennyt eduskuntaan, mutta lakimuutoksiin on johtanut vain muutama.