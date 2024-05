Kannattaako pennun kanssa mennä koirapuistoon?

Koirapuistossa temmeltäminen on mukavaa puuhaa. Saako mennä sinne mennä koiranpennun kanssa?

– Pentu on haavoittuva. Jos on aktiivinen koirapuisto, jossa on paljon porukkaa ja koiria koko ajan, en veisi pentua sinne, Heikkilä-Toni sanoo.