Kananlihavaroitus! Ylioppilaskunnan laulajien veretseisauttava musiikkivideo on saanut ihmiset itkemään aamukahvien äärellä – "Gösta olisi varmasti hymyillyt"

Kohta jo 200 000 katsomiskerran rajapyykkiä hätyyttelevän musiikkivideon ohjaaja Heikki Slåen kertoo olevansa häkeltynyt palautteesta, mitä teos on tähän mennessä kerännyt.

– On oltu hirmu onnellisia ja kiitollisia kaikesta palautteesta. Ihmiset ovat kirjoittaneet someen liikuttuneensa ja itkeneensä aamukahvin ääressä. Sitä Ylioppilaskunnan laulajat ja me elokuvantekijät halutana tehdä, Slåen kertoo MTV Uutisille.

"Mä menin ihan pois tolaltani Oodi-kirjastossa"

Leevi & The Leavingsin vuonna 1986 julkaistu Pohjois-Karjala on kappaleena ikivihreä ja se on noussut Suomessa vahvaan kulttimaineeseen.