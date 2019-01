Kanadalaismies tuomittiin Kiinassa kuolemaan huumeiden salakuljetuksesta, aiempi vankeustuomio katsottiin liian lieväksi

Kuolemantuomio julistettiin vain päivän kestäneen uuden oikeudenkäynnin jälkeen. Sen aikana mies vakuutti syyttömyyttään. Hänellä on puolitoista viikkoa aikaa valittaa tuomiostaan ylempään oikeusasteeseen.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on ilmaissut äärimmäisen huolensa kanadalaismiehen kuolemantuomiosta. Trudeaun mukaan kyse on "mielivaltaisesta" tuomiosta.

Kuolemantuomion julistaminen on jälleen yksi vaihe Kiinan ja Kanadan huonontuneiden suhteiden kehityksessä. Kierre alkoi, kun teknologiayhtiö Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou pidätettiin joulukuun alkupuolella Kanadassa Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Yhdysvallat on myös pyytänyt hänen luovuttamistaan Yhdysvaltoihin. Talousjohtaja on Yhdysvaltain mukaan kiertänyt Iranin vastaisia pakotteita.