Kanada ja Yhdysvallat jatkoivat maiden välistä matkustuskieltoa – rajaliikenne vähentynyt jopa 95 prosenttia

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on hyvin erilaiset koronavirustilanteet. Yhdysvalloissa on lähes 6,7 miljoonaa ihmistä saanut koronavirustartunnan ja siihen liittyviä kuolemia on lähes 200 000. Yli 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia on 610.

Kanadassa virustartunnan on saanut reilut 140 000 ihmistä ja virukseen liittyviä kuolemia on 9 250. Lähes 38 miljoonan asukkaan Kanadassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen on kuollut 243 ihmistä. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometerin mukaan 61. Worldometerin tiedoissa on ajoittain esiintynyt epäjohdonmukaisuuksia.