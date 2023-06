Kalle Rovanperän taktiikka toimi täydellisesti – "Tuskin parempaa olisi voinut saavuttaa"

– Tulos on parempi, mitä odotin etukäteen. Olin varma, että viikonlopusta tulee vaikea ja muutamia pisteitä vain plakkariin. Nyt tulikin isot pisteet, joten voin olla tyytyväinen.

Rallin MM-sarjan pistetaulukossa Rovanperä johtaa nyt 25 pisteellä ennen Sardiniassa voittanutta Thierry Neuvillea . Puolustavalla mestarilla on vyöllään tältä vuodelta vain yksi voitto, mutta pisteitä on tullut mukavia potteja joka rallista.

– Tänä vuonna on pitänyt olla tasainen. On pitänyt tuoda pisteitä silloin, kun ei ole voitosta voinut ajaa. Portugalissa oli mahdollisuus ajaa voitosta ja se otettiin. Täällä ajettiin järkevästi, Rovanperä summasi.

Viime vuoden tavoin Rovanperä on ollut tälläkin kaudella Power Stage -pätkien valtias. Rovanperä on voittanut kolme päätöspätkää ja kerännyt kuudesta rallista yhteensä 24 lisäpistettä. Esimerkiksi toisena olevalla Neuvillella Power Stage -pisteitä on vain kymmenen.