Kalle Rovanperä täräytti suorat sanat: "Ihan hirveää kuraa"

– Aika paskalta. Sehän on ihan hirveää kuraa. On ihan taistelemista, että pysyt tiellä. Siinä voi olla 20–25 senttiä syvä ura, jossa on 10 senttiä lunta. Takarenkaille ei ole uraa ollenkaan, Rovanperä heitti auramiehen pahimmillaan likimain toivottomasta tehtävästä.