Kalle Rovanperä täräytti pohja-ajan Jyväskylässä – hetkeä myöhemmin seurasi hilpeä yllätys tv-haastattelussa

– Todella hienoa olla viimeinkin kotikisassa. Tämä on kauden kohokohta. Ei tule olemaan helppoa. Meiltä puuttuu täältä hyvä tulos. Se on suunnitelma tälle viikonlopulle.

– Paljon on faneja paikalla, niin yritetään ajaa suomalaisille hyvä tulos. Toivotaan, että EP:n kanssa jompikumpi meistä hoitaa tänä viikonloppuna homman kotiin. Ja Sami ( Pajari ) myös. Unohdin, että Samikin on ajamassa. Täällähän on kolme suomalaista. Toivotaan, että joku meistä ajaa hyvän tuloksen.

– Tämä on todella upeaa. Minun täytyy vielä työstää ajamista, jotta se olisi puhtaampaa ja saisin paremman rytmin. Nautin silti paljon. Tämä on parasta. Vielä on paljon opittavaa. Kilpailu on niin kovaa, että vertaileminen on vähän tyhmää, mutta nautimme tästä. Toivottavasti parannusta tulee.