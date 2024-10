Kalle Rovanperä ikonisen 80-luvun Toyotan rattiin

– On aivan mahtavaa saada Kalle ja Jonne Irlantiin, Black hehkuttaa Killarneyn sosiaalisen median julkaisussa.

– Idea tuli mieleeni, kun Kalle aloitti osa-aikaisen MM-kautensa, ja on ollut nautinto saada tämä onnistumaan.

Rovanperä on ollut rallista paljon hyvää muun muassa Takamoto Katsutan irlantilaiselta kartturilta Aaron Johnstonilta , joka on auttanut suomalaista rallijärjestelyissä.

– Tiedän, että ralli on iso juttu Irlannissa. Se on vähän kuin kotona Suomessa. Aaron on kertonut minulle tästä tapahtumassa jo jonkun aikaa, Rovanperä sanoo DirtFish-sivustolle.