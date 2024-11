Uutuuskirjassa rajua kritiikkiä Jukka Jaloselle

Leijonat olympiavoittoon ja kolmeen MM-kultaan johdattanut Jalonen on kiistatta yksi Suomen jääkiekkohistorian merkittävimmistä hahmoista. Hänen luomansa äärimmäisen kurinalainen pelitapa on onnistunut turruttamaan vastustajien lisäksi kuitenkin myös kotoiset kiekkopiirit.

Haastateltavien mukaan ongelma on tullut vastaan nimenomaan siinä vaiheessa, kun A-maajoukkueen menestysreseptiä on alettu istuttaa suomalaisille kiekkoilijoille juniorisarjoista lähtien. Samalla Jalonen nousi toistuvien kultajuhlien myötä arvostelun yläpuolelle.

– Onko lajin muussa johdossa oltu niin tyhmiä, että sitä MM-kisojen menestyksekästä tapaa on pidetty autuaaksi tekevänä, ja sitä on levitetty nuorisokiekkoon? Jos näin on tehty, on mokattu suomalainen kiekko totaalisesti. Johan maalaisjärki sanoo, ettei 30-vuotiaista pelaajista koostuvan maajoukkueen tapoja pidä viedä juniorien päivittäiseen arkeen, valmentaja kommentoi.