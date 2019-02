Kaksi yöhoitajaa riittää yhtaikaa kolmeen yksikköön: MTV-selvitys – hoivayhtiö Attendo on pyrkinyt useasti tinkimään hoitajamitoituksissa, korkein hallinto-oikeus tiukasti Valviran puolella

Attendo on valittanut sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran määräämistä hoitajamitoituksista hallinto-oikeuteen kaikkiaan kahdeksan kertaa. Kahdesta päätöksestä yhtiö on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Valtaosa hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista on Attendon tekemiä, kertoo ylitarkastaja Anssi Tulkki Valvirasta.

Attendon valituksissa on edetty lähes tulkoon saman kaavan mukaan.

Attendo: Henkilöstö mitoitettu aina ministeriön suositusta enemmän

Valvira on Attendon uusia toimintayksikköjä koskevia arviointia tehdessään vaatinut yhtiöltä hakemusta korkeampaa hoitajamitoitusta tai pirstaleisesti sijoitettuihin yksikköihin kuhunkin omaa yöhoitajaa.

Valvira on päätöksissään arvioinut vanhusten hoidon tarvetta eli heidän hoitoisuuttaan.

Attendo on valittanut Valviran päätöksestä oikeuteen ja korostanut, että henkilöstömitoitus on aina ollut korkeampi kuin sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus, joka on 0,5 hoitajaa yhtä vanhusta kohti.