Attendo sanoo rekrytoineensa lisää työntekijöitä hoivakoti Rantalaan – sai huhtikuussa 350 000 uhkasakon työntekijäpuutteen vuoksi

Attendo kertoi tänään STT:lle vain niukasti siitä, mihin toimiin hoivakodissa on ryhdytty. Yhtiön viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi kuitenkin sanoi, että Rantalaan on rekrytoitu lisää henkilökuntaa.

Attendo kasvaa yhä kovaa vauhtia

Toimitusjohtaja Martin Tiveus totesi, että Suomessa käyty keskustelu vanhustenhoidon oloista on vaikuttanut yhtiön tulokseen. Attendon toiminta Suomessa on paineista huolimatta jatkanut laajentumistaan ja liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna 30 prosenttia. Alkuvuonna Suomeen avattiin 11 uutta hoitokotia, joissa on yhteensä 352 paikkaa. Lisäksi yhtiö on aloittanut yhdeksän uuden hoivakodin rakentamisen.