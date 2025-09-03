Kaksi törkeää rikostapausta Kokkolassa – nuoret hyökkäsivät uhrien kimppuun

Poliisi pyytää havaintoja liittyen kahteen väkivaltatapaukseen Kokkolassa.
Tiedotteessa kerrotaan, että Pohjanmaan poliisilaitos tutkii kahta erillistä väkivaltatapausta, jotka tapahtuivat venetsialaisviikonlopun aikaan.
Epäilty pahoinpitely Suntin rannassa
Ensimmäisessä tapauksessa kahta noin 18-vuotiasta valkoihoista miestä epäillään törkeästä ryöstön yrityksestä ja pahoinpitelystä perjantain ja lauantain välisenä yönä 29.–30. elokuuta.
Uhri oli kävelemässä Suntin rantaa pitkin kohti keskustaa, kun hän kohtasi kaksi miestä. He kävivät tämän kimppuun.
Miehet löivät uhria kasvoihin ja kaatoivat hänet maahan. Toisen epäillään uhanneen uhria puukolla ja vaatineen tältä rahaa.
Teko tapahtui Urheilutalon kohdalla pienellä sillalla. Epäillyt jatkoivat matkaansa Suntin vartta kohti Halkokarin S-Marketia. Poliisi toivoo paikalla olleiden sivullisten ottavan yhteyttä.
Poliisi antaa epäillyistä tuntomerkkejä: Toisella oli punainen huppari ja siniset farkut, toisella musta huppari ja siniset farkut.
Epäilty ryöstö Kaarlelankadulla
Toinen tutkittava tapaus on jäähallin edustalla tapahtunut epäilty ryöstö, jossa tekijöiksi epäillään kolmea noin 15–18-vuotiasta nuorta valkoihoista miestä. Yksi heistä löi uhria, minkä jälkeen kolmikon epäillään vieneen tältä omaisuutta.
Epäiltyjen tuntomerkeistä poliisi kertoo, että yhdellä oli vaalea tukka sekä musta huppari, jossa oli edessä vaaleita kuvioita. Lisäksi hänellä oli mustat farkut. Muilla saattoi olla tummat vaatteet.
Poliisi toivoo, että silminnäkijät molempiin tapauksiin liittyen ottaisivat yhteyttä Pohjanmaan poliisilaitokseen joko soittamalla vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi. Yhteydenottoja kaivataan myös muilta, joilla on tapahtumista jotain tietoa.