Kaksi tavarajunaa suistunut raiteilta Ruotsissa – toinen ammuslastissa

AOP, ruotsin poliisi (1)
Lehtikuva
Julkaistu 32 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – TT

Kaksi tavarajunaa on suistunut tänään raiteiltaan kovan sateen vuoksi Ruotsissa lähellä Örnsköldsvikiä Uumajan ja Sundsvallin välisellä rataosuudella. 

Toinen junista kuljetti puuta ja toinen litiumia ja ammuksia.

Pelastuslaitoksen mukaan liikenne raideosuudella on onnettomuuksien vuoksi poikki ja sen avaamiseen voi mennä useita viikkoja.

Matkustajajunayhteydet Tukholmasta Uumajaan ja Luulajaan on peruttu onnettomuuden vuoksi samoin kuin paikallisliikenteen junavuoroja. Valtiollinen rautatieyhtiö SJ ei osaa arvioida, milloin yhteydet saadaan taas toimimaan.

Lisäksi onnettomuusseudulla kymmeniä teitä jouduttiin sulkemaan sateiden vuoksi.

Lisää aiheesta:

JunaonnettomuudetJunatRuotsiUlkomaat

