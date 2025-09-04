Kaksi sutta tappoi Vappu-koiran – kuva ei herkille

Kaksi sutta kävi hirvikoiran kimppuun tiistaina Parkanossa.
Vappu-koira menehtyi tiistaina Pirkanmaan Parkanossa, kun kaksi sutta hyökkäsi sen kimppuun, kertoo Suomen Metsästäjäliitto.
Kaksi sutta kävi 7-vuotiaan harmaan norjanhirvikoiran, Vähäsalon Vapun, kimppuun kesken hirvihaukunnan Lapinnevan alueella, tiedotteessa sanotaan.
7-vuotias Vappu-koira kuoli, kun kaksi sutta hyökkäsi sen kimppuun. Kuva: Metsästäjäliitto.
Metsästäjäliiton mukaan kyseessä on jo neljäs susien surmaama metsästyskoira elokuussa alkaneen metsästyskauden aikana.
– Ilmeisesti asialla ovat samat sudet, jotka ovat vieneet täältä useita koiria. Pedot eivät enää väistä ihmistä, vaan ovat käyneet pelottomiksi, koiran omistaja Mauri Lielahti sanoo tiedotteessa.
Tapahtumapaikka sijaitsee tiheällä männikkö- ja suoalueella, jossa näkyvyys on vain noin 20 metriä. Paikalta on lähimpään taloon alle kilometri ja Parkanon taajamaan noin kuusi kilometriä. Tielle matkaa on 400 metriä.