Kaksi sutta tappoi Vappu-koiran – kuva ei herkille

Julkaistu 04.09.2025 11:24
Toimittajan kuva
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Kaksi sutta kävi hirvikoiran kimppuun tiistaina Parkanossa.

Vappu-koira menehtyi tiistaina Pirkanmaan Parkanossa, kun kaksi sutta hyökkäsi sen kimppuun, kertoo Suomen Metsästäjäliitto.

Kaksi sutta kävi 7-vuotiaan harmaan norjanhirvikoiran, Vähäsalon Vapun, kimppuun kesken hirvihaukunnan Lapinnevan alueella, tiedotteessa sanotaan.

Sudet tappoivat koiran7-vuotias Vappu-koira kuoli, kun kaksi sutta hyökkäsi sen kimppuun. Kuva: Metsästäjäliitto.

Metsästäjäliiton mukaan kyseessä on jo neljäs susien surmaama metsästyskoira elokuussa alkaneen metsästyskauden aikana.

– Ilmeisesti asialla ovat samat sudet, jotka ovat vieneet täältä useita koiria. Pedot eivät enää väistä ihmistä, vaan ovat käyneet pelottomiksi, koiran omistaja Mauri Lielahti sanoo tiedotteessa.

Tapahtumapaikka sijaitsee tiheällä männikkö- ja suoalueella, jossa näkyvyys on vain noin 20 metriä. Paikalta on lähimpään taloon alle kilometri ja Parkanon taajamaan noin kuusi kilometriä. Tielle matkaa on 400 metriä.

