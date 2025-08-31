Kaksi seuruetta riitaantui helsinkiläisessä ravintolassa: Sitten suihkusi kaasu

Helsingin poliisi tutkii Sörnäisissä sijaitsevassa ravintolassa tapahtunutta epäiltyä pahoinpitelyä. 

Poliisi kertoo saaneensa tehtävän ravintolaan tänään aamuyöllä hieman ennen kahta.

Ravintolassa oli ollut asiakkaina kaksi eri seuruetta, joiden välille oli tullut sanaharkkaa. Lopulta toinen seurue suihkutti toisen seurueen jäsenen päälle kaasua. 

– Ravintolassa oli tapahtumahetkellä myös muita asiakkaita, jotka altistuivat kaasulle. Kukaan sivullisista ei loukkaantunut tilanteessa vakavasti, eikä ketään viety sairaalahoitoon, kerrotaan poliisista.

Poliisi tutkii tapausta alustavasti rikosnimikkeellä pahoinpitely.

