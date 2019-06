Kaksi nuorta kuoli ja vain yksi jäi henkiin Seinäjoen rajussa ulosajossa – turmassa loukkaantunutta ei ole päästy kuulemaan: "Auton nopeus on ollut erittäin suuri"

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari-Matti Marttala kertoo, ettei turmassa loukkaantunutta miestä ole vielä päästy kuulemaan. Marttalan tietojen mukaan miehen vointi on tällä hetkellä kuitenkin vakaa.

– Viimeisin tieto ilmeisesti on, että hänen kuntonsa on ihan ok, Marttala sanoo.