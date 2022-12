Kaksi naista kierteli anastelemassa omaisuutta asunnoista Kajaanissa – Poliisi muistuttaa ovien lukitsemisesta

Poliisin mukaan nainen on alustavassa puhuttelussa kertonut käyneensä ainakin kahdessa Rinkkatien talossa, joissa ovet ovat olleet avoinna eikä asukkaita ole ollut sisällä. Jos asukkaat ovat olleet paikalla, niin nainen on pyytänyt päästä käymään wc:ssä.

Tapahtumiin liittyy poliisin mukaan myös toinen, noin 40-vuotias nainen. Naiset ovat yhdessä käyneet 25. joulukuuta ainakin Huuhkajanvaarassa Askeltiellä sijaitsevissa asunnoissa ja anastaneet niistä omaisuutta. Poliisin tiedossa on vastaavanlaisia tapahtumia myös Askeltieltä 18. ja 22. joulukuuta, Purolantieltä 21. joulukuuta ja Rekitieltä 22. joulukuuta.

Kaikille tapauksille on yhteistä se, että nainen tai kaksi naista on jollakin verukkeella pyytänyt päästä sisään asuntoon. Naisen tai naisten poistuttua asunnosta asukkaat ovat havainneet, että asunnosta on viety lompakko ja mahdollisesti lääkkeitä. Molemmat naiset ovat poliisin hallussa, kertoo poliisi tiedotteessaan.