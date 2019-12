Kaksi McDonald’sin työntekijää kuoli saatuaan sähköiskun työvuoronsa aikana – menehtyneet 18- ja 19-vuotiaat säästivät rahaa opiskeluihinsa

Kaksi Liman McDonald’sin työntekijää on kuollut saatuaan sähköiskun työvuoronsa aikana, uutisoi The Guardian. Murheellinen työtapaturma on saanut aikaan jättiprotestit ja pikaruokaketju on päätynyt sulkemaan kaikki Perussa sijaitsevat ravintolansa kahdeksi päiväksi.