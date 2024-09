Kaksi lahtelaista vangittu epäiltyinä murhasta ja törkeästä ryöstöstä

Poliisin tiedotteen mukaan tutkinnoissa on tullut esiin, että tapauksessa on syytä epäillä tapahtuneen rikoksia. Omakotitalon 69-vuotias mies löytyi 1.8.2024 vähän ennen puoltapäivää talostaan menehtyneenä ja miehen kuolinsyytä on tutkittu kuolemansyyn tutkintana. Tämän vuoksi poliisi ei ole tapauksesta aiemmin tarkemmin tiedottanut.