Kaksi kuoli tasoristeysturmassa – MTV Uutiset Paltamossa: "Kuului hirvittävä pamaus, mutta ei junan äänimerkkiä"

Lepikon tasoristeyksessä ei ole turvalaitetta eli se on niin sanottu vartioimaton tasoristeys. Paikalla on tienkäyttäjiä varten ainoastaan stop-merkit. Kettunen arvelee, ettei henkilöauto ollut pysähtynyt ennen tasoristeystä stop-merkistä huolimatta.

– Tasoristeyksessä on stop-merkki, mutta jos siihen ei pysähdy, näkyvyys vasemmalle on huono. Siinä on puita edessä ja puissa on reilusti lehtiä. Talvella näkyvyys on varmasti parempi kuin kesällä, Kettunen sanoo.