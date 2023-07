Kaksi henkilöä kuollut moottoripyöräkilpailuonnettomuudessa Mansaarilla

Kilpailija ja järjestäjä kuolivat kilpailun yhteydessä tapahtuneessa kolarissa. Torstain kilpailut Mansaarilla on peruttu onnettomuuden myötä. Brittimedioiden mukaan onnettomuus sattui maalialueella pienemmän Southern 100 -kilpailun harjoituksissa.

Tapauksesta on aloitettu poliisitutkinta. Mansaaret on moottoriurheiluväelle tuttu, sillä siellä järjestetään "maailman vaarallisimmiksi ajoiksi" kutsutut Mansaarten ajot, jotka ovat vaatineet jo 268 ihmisen hengen. Mansaarten ajot on ajettu vuodesta 1907 lähtien.