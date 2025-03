KAJ rikkoi hiljaisuutensa ruotsalaisartistien karvaista reaktioista – suorat sanat aamulähetyksessä

KAJ kommentoi SVT:n aamulähetyksessä Melodifestivalenin finaalin voitostaan aiheutunutta kritiikkiä.

Suomalaisyhtye KAJ teki historiaa lauantaina 8. maaliskuuta voittamalla Ruotsin Melodifestivalenin finaalin. Tämän myötä KAJ:n jäsenet Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norrgård ovat historian ensimmäiset suomalaiset, jotka edustavat Ruotsia Euroviisuissa.

KAJ:n Mellojen voitto on aiheuttanut hurmoksen Suomessa, mutta saanut osakseen myös kritiikkiä Ruotsissa. Muun muassa KAJ:lle karvaasti hävinneen ruotsalaisartistin Måns Zelmerlöwin reaktio ja lausunnot häviöstään suomalaisyhtyeelle on tulkittu kritiikiksi suomalaisryhmää ja heidän saunomista ylistävää sekä parodioivaa kisakappalettaan Bara bada bastu kohtaan.

Yhtye vastasi kohtaamaansa kritiikkiin Ruotsin yleisradion SVT:n aamuohjelmassa maanantaina 10. maaliskuuta.

– Tämä on huumorin voitto ja luulen sen ärsyttävän joitakin. Mutta mielestäni on virhe ajatella huumorin olevan jotenkin vähempiarvoista tai vähemmän vakavaa. Meille, jotka olemme tehneet töitä tämän kanssa koko elämämme, on äärimmäisen tärkeää ottaa huumori vakavasti, Axel Åhman kommentoi lähetyksessä.

– Komedian kannalta pidän sitä suurena voittona, Åhman jatkoi.

Jakob Norrgård arvioi sekä Måns Zelmerlöwin ja Melloissa niin ikään kisanneen, Euroviisuissa vuonna 2019 Ruotsia edustaneen John Lundvikin tulleen kisaan aivan erilaisesta tulokulmasta kuin KAJ-yhtyeen. Myös Lundvik on esittänyt kritiikiksi tulkittuja kommentteja yhtyeestä.

– He kilpailevat valtavien paineiden alla. Heille se on voitto tai ei mitään. Me olemme täysin erilaisessa tilanteessa, tulemme alhaalta päin, Norrgård analysoi.

Euroviisut kisataan tänä vuonna toukokuussa Sveitsin Baselissa.