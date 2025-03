Måns Zelmerlöwiltä avoin tilitys: "Rakkaat ahdasmieliset vihaajat"

Måns Zelmerlöw julkaisi tiukan tekstin Melodifestivalenin jälkipuinnista Instagram-tilillään.

Lauantaina 8. maaliskuuta Melodifestivalenin finaalissa toiseksi sijoittunut, suomalaiselle KAJ-yhtyeelle viisuedustajan paikan hävinnyt Måns Zelmerlöw julkaisi maanantaina 10. maaliskuuta Instagram-tilillään päivityksen, jossa avaa rehellisesti tuntojaan viime päivien keskustelua kohtaan.

Ruotsinkielisessä julkaisussaan Zelmerlöw puolustelee raskaasti pettynyttä reaktioaan lopputulokseen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Rakkaat ahdasmieliset vihaajat. Eikö se, että olen pettynyt tulokseen, ole juuri merkki hyvästä terveydestä? Oletteko koskaan nähneet urheilija sijoittuvan toiseksi ja sanovan olevansa erittäin tyytyväinen?

– Halusin voittaa. Sen täytyy olla ok, eikö? Kyseessä on kuitenkin kilpailu! Olen aidosti superiloinen KAJ:n puolesta ja meillä on ollut niin hauskaa yhdessä tällä matkalla. Olen onnitellut heitä henkilökohtaisesti useita kertoja, enkä ole koskaan väheksynyt heidän panostaan, päinvastoin! He tekevät meidät ylpeiksi Baselissa!

Måns Zelmerlöw julkaisi tiukan tekstin Melodifestivalenin jälkipuinnista Instagram-tilillään.SPA | Swedish Press Agency

Zelmerlöwin mukaan hän on saanut osakseen paljon vihaa reaktionsa takia ja kuvailee sitä "oudoksi ylireagoinniksi".

– Luuletteko, että on ok vihata jotakuta kommenteissa, koska hän halusi voittaa kilpailun, jota me kaikki rakastamme, ja koska halusin ennen kaikkea edustaa Ruotsia jälleen Euroviisuissa? MITEN se voi olla väärin? Emmekö me siksi ole täällä? Miten se voi tehdä minusta kusipään? Se, että itkin kun kaikki paineet purkautuivat, ei vain ne, jotka koin kilpailussa. Sen täytyy olla ok, eikä se tee minusta huonoa häviäjää, eikö?

– Vielä kerran. Jättimäiset onnittelut KAJ:lle! Rakastan Keviniä, Axelia ja Jakobia! Ja kaikille teille jotka eivät vihaa – ilmiömäinen kiitos kaikista äänistä ja tuesta tämän matkan aikana!

Muun muassa ruotsalainen Aftonbladet uutisoi Mellojen päätteeksi Zelmerlöwin itkeneen vuolaasti finaalituloksen ratkettua. Zelmerlöw sekä suomalainen, Kevin Holmströmin, Ahel Åhmanin ja Jakob Norrgårdin muodostama KAJ olivat kumpikin suuria ennakkosuosikkeja, ja lopulta KAJ vei voiton.

Raatiäänissä Zelmerlöw voitti KAJ:n täpärästi saatuaan 76 pistettä, kun KAJ sai 74. Yleisöäänet kuitenkin ratkaisivat kisan KAJ:n saatua 90 pistettä ja Zelmerlöw sai 81 pistettä.

Kyseessä on historiallinen tilanne, sillä koskaan aiemmin suomalainen ei ole edustanut Ruotsia Euroviisuissa.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Sveitsin Baselissa.