Måns Zelmerlöwiltä katkera tilitys raadeista: "Kuulostan uskomattoman huonolta häviäjältä"

Ennakkosuosikkina pidetty entinen euroviisuvoittaja Måns Zelmerlöw kyseenalaisti KAJ:n saamat korkeat raatipisteet. Ruotsalaismedia näki KAJ:n voiton suunnanmuutoksena maan viisutyylissä.

Pohjanmaan Vöyriltä kotoisin oleva suomalaisyhtye KAJ yllätti lauantai-iltana voittamalla Ruotsin euroviisukarsinnat eli Melodifestivalenin. Suomalaisyhtye edustaa Ruotsia kappaleellaan Bara bada bastu Sveitsin Baselissa toukokuussa järjestettävissä Euroviisuissa.

Täpärästi toiseksi jäi suurimmaksi ennakkosuosikiksi veikattu Måns Zelmerlöw, joka voitti Euroviisut vuonna 2015.

– Kun saimme yleisön pisteet ja Måns oli vielä jäljellä, olimme varmoja että tulisimme toiseksi, sanoi KAJ:n Jakob Norrgård uutistoimisto TT:lle.

Hanuristi Axel Åhman kiitti Ruotsin yleisradio SVT:n haastattelussa ruotsalaisia luottamuksesta.

– Hoidamme homman niin hyvin kuin voimme. Nyt kampeamme saunan Baselin ja näytämme heille, Åhman kertoi SVT:n haastattelussa.

– Odotan, että pääsemme vetämään tämän uudestaan Baselissa – mutta isommin, sanoi Norrgård SVT:lle.

0:58 Video kulissien takaa: Näin poksahti KAJ:n kuohujuoma voiton jälkeen

Voittokappaleessa lauletaan ruotsin lisäksi osittain myös suomeksi. Yhtyeeltä kysyttiin, aikovatko he muuttaa sanoituksia Euroviisuja varten.

– Mieluiten ei. On mielestäni aika viedä alkuperäiskieltä Euroviisuihin ja teemme sen mielellämme, Åhman vastasi.

– Aina on hauska kokeilla. Voimme kokeilla kirjoittaa englanninkieliset sanoitukset ja sen jälkeen uskon meidän hylkäävän ne, Norrgård sanoi.

1:36 KAJ lähtee innolla Euroviisuihin haastamaan Erika Vikmanin – "Ykkönen ja kakkonen ja katsotaan"

Jo Melodifestivalenin semifinaalin jälkeen Ruotsissa ennestään tuntemattoman KAJ-yhtyeen Bara bada bastu nousi Ruotsin kuunnelluimmaksi kappaleeksi.

KAJ:n voiton myötä Euroviisuissa kuullaan tänä vuonna kaksi suomalaisesitystä. Suomea viisuissa edustaa Erika Vikman kappaleella Ich Komme.

Raatipisteet järkyttivät ennakkosuosikkia

Ennakkosuosikkina Melodifestivalenin finaaliin lähtenyt Zelmerlöw poistui ruotsalaismedioiden mukaan areenalta heti häviönsä varmistuttua. Hän kuitenkin palasi myöhemmin median eteen.

Zelmerlöw myönsi olevansa erittäin pettynyt.

– Aavistelin koko päivän, että tässä käy näin, Zelmerlöw kommentoi SVT:lle.

Expressenille Zelmerlöw sanoi tyrmistyneensä KAJ:n korkeista raatipisteistä. Yhtye sijoittui kansainvälisten raatien pisteissä toiseksi, kahden pisteen päähän Zelmerlöwistä.

– Tämä kuulostaa nyt uskomattoman huonolta häviäjältä. Mutta toukokuussa näemme, tekivätkö kansainväliset raadit työnsä oikein, Zelmerlöw sanoi.

Zelmerlöwin Revolution-kappale oli perinteinen ruotsalainen poptuotanto, joita Ruotsilta on viime vuosikymmenillä nähty Euroviisuissa toistuvasti. Suomalaisyhtyeen huumorikappale on taas ensimmäinen Ruotsin lähettämä ruotsinkielinen viisukappale sitten vuoden 1998, jolloin Ruotsia edusti Jill Johnson kappaleella Kärleken är.

Tällä vuosituhannella ainoa toinen ruotsinkielinen viisukappale on ollut Pernilla Karlssonin När jag blundar, joka oli Suomen edustuskappale vuoden 2012 Euroviisuissa. Samana vuonna voiton vei Ruotsin edustaja Loreen englanninkielisellä Euphoria-kappaleella.

Kilpatoverit happamina

Kaikkia muitakaan kilpailijoita lopputulos ei vaikuttanut ilahduttavan.

Melodifestivalenissa kolmatta kertaa kilpailleen John Lundvikin mukaan Zelmerlöwillä tai hänellä itsellään ei ollut mahdollisuuksia tämän hetken trendiä vastaan. Lundvikin mukaan Melodifestivalenissakin menestyvät nyt kappaleet, jotka ovat hyvin Tiktok-ystävällisiä ja joissa lasten on helppo laulaa mukana.

– Kilpailu on täysin muuttunut. Siitä on tullut vähän kuin Euroviisut, on enemmän huumoria, enemmän hulluutta, Lundvik sanoi Aftonbladetille.

– Suon heille tämän voiton, mutta se ei ole liiga, jossa itse kilpailen, Lundvik sanoi KAJ:hin viitaten.

Artisti kiemurteli, kun häneltä kysyttiin, olisiko Zelmerlöwin pitänyt voittaa.

– Tuo on hyvin vaikea kysymys, hän sanoi lopulta.

Kuudenneksi sijoittunut Lundvik osallistui Melodifestivaleniin nyt neljättä kertaa. Hän voitti kilpailun vuonna 2019 kappaleella Too Late for Love ja sijoittui tuolloin Euroviisuissa viidenneksi.

Yhdeksänneksi sijoittunut Erik Segerstedt kiinnitti huomiota voittajien kansallisuuksiin. Viime vuonna Melodifestivalenin voittivat norjalaiset Marcus & Martinus.

– Minusta on vähän outoa, että Norja voitti viime vuonna ja tänä vuonna voittaa Suomi. Lähetämmekö ensi vuonna tanskalaiset Mello-voittajat? hän ihmetteli Aftonbladetille.