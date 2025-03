KAJ:n Kevinin perhe kertoi kolme syytä yhtyeen suosioon: "Menevät joka ihmisen sydämeen"

Kevin Holmströmin vanhemmat Siv ja Hans Holmström sekä hänen tätinsä Britt-Mari Strandvall olivat paikan päällä jännittämässä Melodifestivalenin tulosta.

Pohjanmaan Vöyriltä ponnistava suomalaisyhtye KAJ voitti Ruotsin euroviisukarsinnat eli Melodifestivalenin Bara bada bastu -kappaleellaan lauantaina 8. maaliskuuta.

Paikan päälle Tukholmaan jännittämään saapuivat KAJ-yhtyeen Kevin Holmströmin vanhemmat Siv ja Hans Holmström sekä hänen tätinsä Britt-Mari Strandvall.

Kotijoukot ovat onnellisia ja ylpeitä KAJ:n voitosta.

– Se on mahtavaa, Kevinin Siv-äiti iloitsi MTV Uutisille.

– Uskomatonta, täti Britt-Mari komppasi.

Kolmikko on seurannut ilolla sitä, miten KAJ-fanitus on tuonut ihmisiä yhteen.

Perhe seurasi tiiviisti KAJ:n matkaa Melodifestivalen-kilpailussa. Hans-isän mukaan yhtyeelle oli jo itsessään suuri voitto päästä mukaan kilpailuun.

– Kun he pääsivät Malmön jälkeen finaaliin, oli se vielä isompi voitto. Kuka olisi uskonut, että se menee näin pitkälle? Ei kukaan. Eivät he itsekään ymmärrä mitä on tapahtunut, isä sanoi.

Perhe uskoo, että KAJ:n suosion salaisuuksia ovat yhtyeen jäsenten tavallisuus, kiltteys sekä nöyryys.

– He menevät joka ihmisen sydämeen, Britt-Mari totesi.

Siv, Hans ja Britt-Mari eivät vielä osaa sanoa varmasti, lähtevätkö he toukokuussa Baseliin katsomaan Euroviisuja.

– Mennään nyt ensin kotiin, Hans sanoi.

– Ja nukkumaan! Siv nauroi.