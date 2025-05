KAJ-huumaa Korson kirkolla: Suvivirsi Vöyrin murteella, katso sanat – "No haa vi såmatiiidin..."

Korson kirkolla kannustetaan KAJ viisufinaaliin 13. toukokuuta.

Vantaan seurakunnat kertoo tiedotteessaan, että Korson kirkolla Pyhää höyryä -tapahtumassa lauletaan Suvivirsi Vöyrin murteella 13.5, jolloin suomalaisyhtye KAJ kisaa Euroviisujen finaalipaikasta ensimmäisessä semifinaalissa.

Korson kirkolla lämmitetään muun muassa telttasauna, jossa pidetään lyhyt hartaushetki, jonka yhteydessä Suvivirsi kajautetaan ilmoille.

– Pyysimme Vöyrin seurakunnalta Vöyrin murteella olevaa materiaalia ja saimme heti innostuneen vastauksen ja Suvivirren paikallisen käännöksen, saunakirkkoa järjestävä Korson kirkkoherra Tuomas Antola kertoo tiedotteessa.

Tällainen on Suvivirsi Vöyrin murteella.

Såmartiidin

No haa vi såmatiiidin

E je så schöönt ti sii

he tjööldin vitji ondan

natuurin liivar ii

Å såolin jevär värman

ot allt he som hadd döödd

An tjendär Gud je närman

å allt vaal återföödd

På ååkran å po engan

no vexär höij å seed

Å alla blomstäsengan

å valen båsk å tree

dem jär he vi vaal vaar e

he övä land å strand

E finns in kraft som tar e

på besta sett om hand

Korson seurakunnan kirkkoherra Tuomas Antola on innoissaan tulevasta tapahtumasta.Korson seurakunta/Joona Raudaskoski

Tiedotteessa kerrotaan, että tapahtumassa lämpiää telttasaunan lisäksi myös kirkon oma sauna. Antolan mukaan saunaan ja kirkkoon liittyy huomattava määrä samankaltaisuuksia.

– Esimerkiksi millainen käytös on sopivaa. Toisaalta saunominen itsessään on monelle pyhä kokemus. On vain luontevaa yhdistää nämä kaksi, Antola toteaa.

Tiedotteen mukaan saunakirkon paikat on varattu, mutta varasijalle voi ilmoituttua. Sen sijaan viisuiltaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.