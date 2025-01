Kainuun prikaatin meningokokkieristys on purettu

Prikaatissa todettiin sunnuntaina tartunta, ja sairastunutta varusmiestä on hoidettu Kainuun keskussairaalassa.

Kainuun prikaatissa on purettu meningokokkitartunnan eristys. Kaikki kyseisen yksikön paikalla olleet varusmiehet ja henkilöstö ovat saaneet estolääkityksen, ja koulutusta on jatkettu suunnitellusti.

Prikaatissa on yhä voimassa ennaltaehkäisevä perusyksiköiden osastointi, jonka tavoitteena on rajoittaa tautien leviämistä. Käytännössä kyse on esimerkiksi siitä, että asioinnissa sotilaskodissa ja kuntotalossa vuorotellaan.

Meningokokkibakteeri voi aiheuttaa aivokalvontulehduksen tai vaikean yleisinfektion. Meningokokki tarttuu pisara- tai kosketusteitse joko oireettomasta nielukantajasta tai oireilevasta potilaasta.