Kaikkoselle ei vielä haastajaa: Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei lähde ehdolle puheenjohtajuuskisaan

– Keskustan puheenjohtajuus on yksi Suomen politiikan vaikeimmista ja haastavimmista tehtävistä. Samalla se on myös yksi mahtavimmista ja merkittävimmistä. Olen todella kiitollinen saamistani lukuisista yhteydenotoista, joissa on kehotettu asettumaan ehdolle keskustaliikkeen johtoon. Nämä viestit ovat häkellyttäneet ja vetäneet nöyräksi, Kurvinen sanoo.