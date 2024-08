Kaikkonen Orpolle: Perukaa Turun tunnin juna, asiat tärkeysjärjestykseen

Kaikkonen kannustaa kokoomuksen ministeriryhmää sopimaan asiasta meneillään olevassa kokouksessaan Rovaniemellä. Aiemmin valtiovarainministeri Riikka Purra on kertonut, että hankkeen eteneminen on kokoomuksesta kiinni.

– Orpon hallituksen linja Turun tunnin junasta on suomalaisille niin kallis, että asia on harkittava uusiksi. Kyse on koko Suomen liikennepolitiikan isoista ratkaisuista. Asia on suuri ja sillä on kiire, Kaikkonen linjaa.