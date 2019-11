Kadoksissa ollut Eurojackpot-voittaja löytyi viimein – vaatimaton mies Veikkaukselle: "On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista..."

Nyt mysteeri on ratkennut ja yli 1,8 miljoonaa euron saaja on löytynyt, tiedottaa Veikkaus.

Voittaja ei ehtinyt työnteoltaan vastata puhelimeen

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, voittaja kommentoi Veikkaukselle.