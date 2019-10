Kaatunut hautakivi mursi 2-vuotiaan Maxin jalan jo vuosi sitten – seurakunta kiistää syyllisyytensä eikä maksa korvauksia: "Se ei ole itsekseen kaatunut"

Perhe vaatinut seurakunnalta korvauksia

Nyt vuotta myöhemmin poika on taas hyvässä kunnossa ja jalka parantunut. Tapaus jäi kuitenkin mietityttämään perhettä. Pojan isä Kimmo Sulkanen ihmettelee, miksei seurakunta hankkiudu eroon vaarallisista kivistä.

Sulkasen mukaan perhe on vaatinut seurakunnalta korvauksia tapauksesta, sillä heille aiheutui onnettomuudesta kuluja.

Lapsi ei voinut mennä murtuneella jalalla päivähoitoon, ja toinen vanhemmista joutui jäämään tapauksen jälkeen kotiin lapsen kanssa. Seurakunta on kieltäytynyt maksamasta korvauksia.

– Tietenkin me olemme aika heikoilla, mutta enemmänkin tämä on periaatekysymys.

Seurakunta katsoo, ettei ole vastuussa tapauksesta

Muistomerkkeihin ei saisi koskea, joten seurakunta katsoo, että onnettomuus on osin itse aiheutettu.

– Se ei ole itsekseen kaatunut tämän lapsen päälle, vaan lapsi on koskenut hautakiveen.

Korvauksista kieltäytymiseen on myös toinen syy. Ahon mukaan seurakunta vastaa vain hautausmaan yleisistä alueista. Hautakivien turvallisuus taas on omaisten vastuulla, sillä he hankkivat muistomerkit ja omistavat ne.