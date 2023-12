Kaarrokeneuleiden suosio räjähti: "Tämän kaltaista buumia en ole ennen nähnyt"

Kaarrokeneuleen hurma

Nykyään neulominen on mukava harrastus, jolla on monia hyviä vaikutuksia. Neulominen on hauskaa ja palkaksi saa käyttökelpoista tavaraa kuten patalapun tai villapaidan, mutta neulomisella on myös tutkitusti myönteisiä vaikutuksia aivoterveyteen.