Mitä ihmettä? Käärijän kuuluisa bolero jäädytettiin Helsingin jäähallin kattoon – näin Euroviisujen suosikki kommentoi matkaansa Liverpooliin

Käärijä edustaa Suomea Liverpoolin Euroviisuissa toukokuussa. Euroviisujen ensimmäisen semifinaalipäivä on tiistaina 9. toukokuuta, jolloin Käärijä nousee lavalle. Toinen semifinaali on torstaina 11. toukokuuta. Finaali on puolestaan lauantaina 13. toukokuuta.