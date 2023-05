Käärijän esitys ja asu ovat saaneet britit ymmälleen: "Hulk, jonka muodonmuutos jäi kesken"

Käärijän rakastetut vihreät hihat tuovat briteille mieleen puolestaan "Hulkin, jonka muodonmuutos jäi kesken". Käärijä oli itse paljastanut lehdistölle, että hänen vihreät pallohihansa on ristitty Suomessa "kaalimadoksi", suomalaisen seksilelukaupan mukaan.

Lehti kuitenkin toteaa lopuksi, että Käärijä on luonnollisesti yksi voittajasuosikeista.

Arvostettu brittimedia The Guardian puolestaan povaa, että mikäli jollakulla on mahdollisuuksia päihittää Ruotsin viisuedustaja Loreenin sensaatiomainen ääni – se on Suomen Käärijä.