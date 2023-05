Käärijällä on Euroviisuissa mukanaan lauluvalmentaja Aija Puurtinen – kertoo, mikä rasittaa viisuedustajan ääntä tällä hetkellä eniten

Käärijän euroviisuesityksessä tärkeässä tehtävässä on laulaja ja lauluvalmentaja Aija Puurtinen, jota ei nähdä lavalla, mutta kuullaan lavan takaa taustalauluissa. Puurtinen on valmentanut UMK-artisteja ja on nyt Käärijän mukana myös Liverpoolin Euroviisuissa. MTV Uutiset tapasi Puurtisen ja selvitti, kuinka Käärijän ääntä huolletaan tiukkojen viisuviikkojen aikana.