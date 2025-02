Kaapelirikko Taiwanissa – epäilty rahtialus kytköksissä Kiinaan

Taiwanin vesialueilla on sattunut viime aikoina useita kaapelirikkoja.

Taiwaninsalmessa on katkennut merenalainen tietoliikennekaapeli. Taiwan on ottanut haltuunsa vaurioalueella liikkuneen Hong Tai 58 -rahtialuksen.

Katkennut kaapeli kulkee Taiwanin saaren ja Taiwaniin kuuluvan Peskadorien saariston välillä. Kaapeli lakkasi toimimasta varhain tiistaina, Taiwanin digiasioiden ministeriö kertoi.

Taiwanin viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan siitä, oliko kaapelin katkeamisessa kyse tarkoituksellisesta sabotaasista vai vahingosta. Taiwanin rannikkovartioston mukaan asiaa käsitellään kansallisen turvallisuuden periaatteiden mukaisesti.

Takavarikoitu rahtialus on rekisteröity Togon lipun alla, mutta sen kahdeksan hengen miehistö on Kiinan kansalaisia. Rannikkovartioston mukaan aluksen rahoitus on myös peräisin Kiinasta. Laiva on saatettu satamaan Taiwaniin.

– Ei voida sulkea pois sitä, että kyseessä oli Kiinan harmaan alueen toimi, rannikkovartiosto lausui.

Taiwanissa on kasvanut huoli saaren merikaapeleista useiden viimeaikaisten kaapelirikkojen myötä.

Kiinalaisomistuksessa olevan rahtilaivan epäillään vaurioittaneen kaapelia Taiwanin koillispuolella aiemmin tänä talvena.

Kaksi vuotta sitten Taiwaniin kuuluvan Matsusaarten kaksi merikaapelia katkaistiin muutaman päivän välein, mikä häiritsi viestintäyhteyksiä viikkojen ajan. Osa viime aikojen kaapelivaurioista on laitettu luonnollisten syiden piikkiin.

Taiwanissa pelätään, että Kiina voisi mahdollisessa saarto- tai sotatilanteessa katkaista saaren viestintäyhteyksiä rikkomalla kaapeleita. Kiina katsoo Taiwanin kuuluvan itselleen, vaikka saari toimiikin lähes itsenäisen valtion tavoin.

Viime kuussa Taiwanin rannikkovartiosto kertoi, että sen tarkkailun alla on 52 epäilyttävää kiinalaisomisteista alusta, jotka on rekisteröity sellaisiin maihin kuin Kamerun, Mongolia, Tansania, Togo ja Sierra Leone.

Taiwaninsalmen tapahtumat rinnastuvat Itämerellä viime aikoina tapahtuneisiin kaapelirikkoihin. Myös osaan niistä on yhdistetty kiinalaisaluksia.