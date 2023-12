Filippiinit huolestui yli 135 kiinalaisaluksesta rannikollaan

Filippiinien mukaan sen rannikolla on tänään parveillut yli 135 kiinalaisalusta, mitä maa kertoo pitävänsä hälyttävänä.

Filippiinit perustaa uuden vartioaseman Etelä-Kiinan merelle

Rannikkovartiosto on määrä varustaa muun muassa kehittyneillä tutkilla, satelliittiviestimillä ja rannikkokameroilla, kertoi Filippiinien korkea-arvoinen turvallisuusviranomainen Eduardo Ano vieraillessaan Thitun saarella. Asema on rakennettu valmiiksi, ja se on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alussa.