Joukkoaltistumiset lisääntyneet kouluissa, päiväkodeissa ja urheiluseuroissa eri puolilla maata: Kymmeniä lapsia, nuoria ja henkilökunnan jäseniä asetettiin tänään koronakaranteeniin

Porvoossa tartunnalle altistui yksi luokka ja opettajia

Tiedotteen mukaan Porvoossa tartunnalle on altistunut kymmeniä ihmisiä sekä koulussa että kahden urheiluseuran harjoituksissa ja peleissä 15.–17. elokuuta. Koulussa tartunnalle on altistunut yksi luokka, kaksi ryhmää sekä neljä koulun opettajaa. Urheiluseuroissa on altistunut nuoria sekä useita valmentajia. Lyceiparkens skola on yläkoulu, jossa on 335 oppilasta.