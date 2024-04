Jyrkkä ulostulo leikkauksista: "Täysin kestämätöntä"

– Meille on selvää, että myös liikunnan ja urheilun tulee olla säästötalkoissa mukana. Mutta on täysin kestämätöntä, että liikunnasta ja urheilusta leikattaisiin näin paljon näin nopeasti, Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto sanoi tiedotteessa.

– Valonpilkahduksena kehysriihestä on hallituksen lupaus laajentaa lahjoittamisen verovähennysoikeutta, mikä auttaa järjestöjä vahvistamaan talouttaan yksityisellä rahoituksella. Hyvää on myös, että hallituksen tavoitteena on painottaa avustustoimintaa yleisavustuksiin hankeavustusten sijaan ja vähentää hallinnollista taakkaa, Olympiakomitean tiedotteessa todetaan.