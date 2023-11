Jymyuutinen: Pelaajalegenda palaa pesiskentille

Dahlström, 43, on Superpesiksen kaikkien aikojen lyöjätilaston kakkonen. Hän ehti viettää vain yhden kauden pelikentiltä sivussa.

Puna-Mustille Dahlströmin kiinnittäminen on osa pyrkimyksiä nousta ylöspäin maan kolmannelta sarjaportaalta.

– Jeren saaminen Puna-Mustien paitaan on merkkipaalu helsinkiläiselle pesäpalloilulle ja luonnollinen askel Puna-Mustien strategian toimeenpanossa. Edustusjoukkueen yksiselitteinen tavoite on nousu Ykköspesikseen ja Jerestä on varmasti apua siinä, PuMun puheenjohtaja Juho Juhantalo iloitsee.