Tanskaan päin suuntautuva liikenne on pysäytetty tänään torstaina useaksi tunniksi Ruotsin ja Tanskan yhdistävällä Juutinrauman sillalla.
Tanskan puolella sijaitseva moottoritien osuus oli vaarassa sortua poikkeuksellisen tulvimisen vuoksi.
Autoilijat ilmoittivat jo keskiviikkoiltana vedestä ajoradalla. Sillan liikenteestä huolehtivan yhtiön mukaan vettä kerättiin tieltä torstaiaamuna kahdessa tunnissa 8 000 litran verran.
Tanskalaiset viranomaiset epäilivät, että kyseessä saattoi olla pohjaveden nousu. Iltapäivällä kerrottiin, että veden nousu tielle oli saatu pysäytettyä.
Osa autoilijoista päätyi jättämään ajoneuvonsa ja jatkamaan matkaa kävellen.
Autoliikenne sillalla kulki iltapäivällä jälleen normaalisti.