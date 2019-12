Juutalaisvastaisuuden historia on pitkä, kertoo kirkkohistorian dosentti – Helsingissäkin varaudutaan hyökkäyksiin

Syntipukkia kaivataan

Ketolan mukaan antisemitismi on elänyt vahvana sellaisissakin maissa, joiden juutalaisvähemmistö on pieni ja huomaamaton.

– Se on sen myrkyllisyyden elinvoimaisuutta. Ehkä siinä on sellaiseen ajatteluun taipuville ihmisille kiehtovaa, että on jokin sellainen syntipukki, jota voidaan syyttää kaikesta, mikä on pielessä. Juutalaiset ovat olleet aika vahvasti sellaisessa roolissa historian aikana, ja sellainen on nykyhetken äärioikeistopolitiikassakin näkyvissä.