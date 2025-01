Juuri nyt: Uusi kaapelirikko Itämerellä Ruotsin ja Latvian välillä

Ruotsin ja Latvian välinen tietoliikennekaapeli on vaurioitunut "ulkoisen vaikutuksen seurauksena".

Kyse on valokuitukaapelista, joka sijaitsee Latvian Ventspilsin kaupungin ja Ruotsin Gotlannin saaren välillä.

50 metrin syvyydessä sijaitseva kaapeli vaurioitui varhain sunnuntaiaamuna "ulkoisen vaikutuksen seurauksena".

– Tällä hetkellä on syytä olettaa, että kaapeli on vaurioitunut merkittävästi ja vauriot johtuvat ulkoisista vaikutuksista, Latvian valtion radio- ja televisiokeskus LVRTC tiedottaa.

Yhtiön mukaan tiedonsiirtonopeuksissa voi esiintyä viiveitä, mutta tietoliikenne maassa pelaa vaihtoehtoisten tiedonsiirtoreittien kautta.

– Suurimmaksi osaksi tämä ei vaikuta kuluttajiin Latviassa, yhtiö vakuuttaa.

LVRTC on ollut kaapelirikosta yhteydessä viranomaisiin ja tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

Vaurion yksityiskohdat selviävät korjaustöiden alkaessa. Yhtiö pyrkii käynnistämään kaapelin korjaustyöt heti, kun sopiva yhteistyökumppani siihen on löytynyt.

Lähistöllä Maltalle kuuluva alus

Kaapelin vaurioitumisalueella havaittiin kaksi alusta Latvian aluemeren ja talousvyöhykkeen ulkopuolella. Kaapelivaurio sijaitsee todennäköisesti Ruotsin talousvyöhykkeellä.

Merivoimien operaatiokeskus on analysoinut alusten liikkeitä kaapelivaurioalueella.

Merivoimien komentaja amiraali Māris Polencs kertoi LSM:lle partion tarkastaneen myös lähistöllä olleen "Michalis San" -aluksen.

Alusten liikkeitä seuraavan Marinetraffic-plavelun mukaan Michalis San on 190-metrinen kuivalastialus, joka on rekisteröity Maltalle. Palvelun mukaan alus on tällä hetkellä pysähtyneenä Gotlannin koilispuolla.

Ruotsin puolustusministeriön lehdistösihteeri Hanna Backström kertoo SVT:lle, että he keräävät parhaillaan tietoja tapahtuneesta.

Natoon oltu yhteydessä

Latvian yleisradioyhtiö LSM:n mukaan Latvian merivoimat on ollut yhteydessä Natoliittolaisiin tapauksesta, ja tietojenvaihto on käynnissä.

Latvian pääministeri Evika Siliņa on kutsunut koolle tapauksesta vastuussa olevat ministeriöt ja yksiköt. Pääministeri totesi, että Latvia jatkaa yhteistyötä Naton ja Itämeren maiden kanssa olosuhteiden selvittämiseksi ja tapahtuneen selvittämiseksi.

Uutinen päivittyy.

