JUURI NYT: Koronavirusepäily Finnairin lennolla Hongkongista Helsinkiin

– Minun tulkintani on, että jos terveysviranomainen on sanonut, että ei aiheuta tarvetta mihinkään erityistoimiin, ja kaikki muut matkustajat ja miehistö ihan normaalisti poistuvat koneesta normaalisti, niin minun tulkintani on, että silloin he ovat tulkinneet, että tässä ei ole kysymys koronavirusepäilystä. He arvioivat sen tilanteen ja totesivat, että mihinkään erityistoimiin matkustajien tai lentokoneen osalta ei ole syytä.