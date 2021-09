Juuri nyt! Kanariansaarilla tulivuorenpurkaus – Evakuoinnit käynnissä

Purkaus alkoi viiden jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa. Purkaus on puhaltanut ilmaan sankan savupatsaan ja tuhkaa.

Lähialueelta on evakuoitu asukkaita turvaan. Alueella on havaittu kuluneen viikon aikana tuhansia järistyksiä ja evakuoiteja ehdittiinkin aloittaa jo ennen varsinaisen purkauksen alkamista. Ennen purkausta havaittiin 3.8 magnitudin järistyksiä. Sotilaita on lähetetty auttamaan evakuoinneissa.