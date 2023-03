Juuri eronnut poplaulaja Avril Lavigne ja räppäri Tyga vaihtoivat suudelman Pariisin muotiviikoilla

Lähde kertoi Peoplelle , että heidän juttunsa on varsin uusi ja he tutustuvat toisiinsa.

Tyga ja Lavigne nähtiin ensimmäisen kerran syömässä yhdessä helmikuussa, mutta lähde kertoi Peoplelle tuolloin, että he ovat aitoja ystäviä, eivätkä mitään muuta, ja ettei Lavignen eroon liittynyt kolmansia osapuolia.

–Tiedän, että kaikelle on tarkoituksensa. Pidän pääni pystyssä ja kuuntelen aina sydäntäni, vaikka se olisi rikki. On ollut siunaus, että olen kiertueella rakkauden ympäröimänä joka ilta. Minulla on maailman parhaimmat ystävät, kiitos, että pidätte aina puoliani. Nähdään lavalla, Mod Sun kirjoitti.